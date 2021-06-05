В Гонконге выявили крупнейшую партию контрабандных бриллиантов
Партия стоимостью в 3,22 миллиона долларов содержала около 1300 бриллиантов, 10 сапфиров и один изумруд.
Власти Гонконга конфисковали крупнейшую партию контрабандных бриллиантов и других драгоценных камней на сумму 3,22 миллиона долларов, сообщает Синьхуа.
«По рыночной стоимости конфискованных бриллиантов, это была самая крупная обнаруженная в истории Гонконга партия», – говорится в материале.
Отмечается, что партия содержала около 1300 бриллиантов, 10 сапфиров, один изумруд и около 30 грамм бриллиантовой крошки. В рамках расследования был арестован 47-летний водитель автомобиля, в котором обнаружили незаконный груз.
В Гонконге контрабанда – серьезное преступление, которое карается большим штрафом и лишением свободы на срок до семи лет.
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