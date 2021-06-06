Скандал из-за футбольной формы

В РФ забеспокоились из-за новой формы сборной Украины по футболу.

Бывший наставник сборной Украины, а ныне глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал заявления из РФ, в частности от почетного президента РФС Вячеслава Колоскова о том, что УЕФА запретит форму сборной Украины с украинским Крымом и лозунгом «Слава Украине!» и не даст нам выступить в ней на Евро.

«Хотелось бы посоветовать этим «экспертам» заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом, и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать»

«Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода», – приводит слова Мирона Mаркевича meta-ratings На передней части футболок изображена территория страны с гербом Украины, стилизированным как эмблема УАФ. На спинах у игроков, над фамилиями, нанесено приветствие Слава Украине!, а на воротничках изнутри ответ на него Героям слава!.

Тэги: Героям Слава!, Слава Украине, футбольная форма украинской сборной