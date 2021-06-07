В результате теракта в Буркина-Фасо погибли 160 человек
В ночь на 5 июня боевики атаковали деревню Солхан в провинции Яга. Они подожгли дома и местный рынок.
В результате самой смертоносной атаки боевиков в Буркина-Фасо убиты 160 мирных жителей, среди них 20 детей. Такие данные в воскресенье, 6 июня, обнародовало агентство AFP со ссылкой на власти западноафриканской страны.
Отмечается, что тела погибших были захоронены в братских могилах.
«Сами местные жители начали эксгумировать тела и хоронить их после транспортировки», – сообщил источник изданию.
Африканский союз назвал случившееся военным преступлением.
Новости по теме
Ожидается рассмотрение документа Комитетом парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Чеченский лидер обвинил Макрона в поддержке публикаций карикатур на пророка Мухаммеда, предупредив о непредсказуемых последствиях.
Вслед за Мелитопольским судом нападению местных поджигателей подверглась прокуратура. Центральный вход выгорел полностью, на всех этажах везде осел слой сажи.