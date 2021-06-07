НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
01:27 07 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В результате теракта в Буркина-Фасо погибли 160 человек

В ночь на 5 июня боевики атаковали деревню Солхан в провинции Яга. Они подожгли дома и местный рынок.

В результате самой смертоносной атаки боевиков в Буркина-Фасо убиты 160 мирных жителей, среди них 20 детей. Такие данные в воскресенье, 6 июня, обнародовало агентство AFP со ссылкой на власти западноафриканской страны.

Отмечается, что тела погибших были захоронены в братских могилах.

«Сами местные жители начали эксгумировать тела и хоронить их после транспортировки», – сообщил источник изданию.

Африканский союз назвал случившееся военным преступлением.

Источник:
Тэги: терроризм, теракт
Loading...

Новости по теме

ВР признала ХАМАС террористической организацией

Ожидается рассмотрение документа Комитетом парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Кадыров обвинил Макрона в подстрекательстве к терроризму

Чеченский лидер обвинил Макрона в поддержке публикаций карикатур на пророка Мухаммеда, предупредив о непредсказуемых последствиях.

В Мелитополе сожгли прокуратуру. ФОТО

Вслед за Мелитопольским судом нападению местных поджигателей подверглась прокуратура. Центральный вход выгорел полностью, на всех этажах везде осел слой сажи.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты