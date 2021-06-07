В результате теракта в Буркина-Фасо погибли 160 человек

В ночь на 5 июня боевики атаковали деревню Солхан в провинции Яга. Они подожгли дома и местный рынок.

В результате самой смертоносной атаки боевиков в Буркина-Фасо убиты 160 мирных жителей, среди них 20 детей. Такие данные в воскресенье, 6 июня, обнародовало агентство AFP со ссылкой на власти западноафриканской страны.

Отмечается, что тела погибших были захоронены в братских могилах.

«Сами местные жители начали эксгумировать тела и хоронить их после транспортировки», – сообщил источник изданию.

Африканский союз назвал случившееся военным преступлением.

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