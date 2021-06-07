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04:41 07 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Канадцы выиграли чемпионат мира по хоккею

В воскресном финале канадцы, приславшие в Ригу одну из самых слабых команд в своей истории, обыграли сборную Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.

Сборная Канады вышла в плей-офф с четвертого места в группе В и дошла до финала, обыграв на ранних стадиях команды России и США.

Теперь в активе сборной Канады 27 чемпионских титулов. Сборная СССР становилась чемпионом мира 22 раза, сборная России – пять раз, ее последнее чемпионство датировано 2014 годом.

На третьем месте сборные Чехословакии/Чехии (в сумме 12 титулов), сборная Швеции завоевывала золотые медали 11 раз.

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Тэги: хоккей, Канада
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