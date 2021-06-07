У Мавзолея задержали пикетчика, призывавшего Ленина проснуться
Руслан Осипов встал в одиночный пикет рядом с Мавзолеем Ленина, держа в руках плакат: «Проснись, у нас снова есть царь».
Пикет продолжался не более 10 секунд – полицейские задержали Осипова и отвели в отдел, где составили протокол об участии в несогласованной публичной акции.
Суд рассмотрит дело 17 июня.
Одиночные пикеты по закону не требуют согласования, однако в нем содержится оговорка, что порядок проведения акций на Красной площади и в других районах, прилегающих к Кремлю, определяет президент России. Де-факто одиночные пикеты там запрещены, полиция регулярно задерживает тех, кто пытается их провести.
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