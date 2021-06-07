Россия выслала украинца, подозреваемого в работе с СБУ

Гражданина Украины Алексея Семеняку заподозрили в разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб.

В России ФСБ задержала агента украинских спецслужб. Его выдворили из страны и запретили въезд сроком на 25 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что гражданина Украины Алексея Семеняку заподозрили в разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб.

«Установлено, что его деятельность длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки: старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старшим лейтенантом Гасымовым Тимуром и заместителем начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковником Черняком Игорем», – сообщили в ФСБ.

Отмечается, что 3 июня гражданин Украины покинул территорию РФ.

Как сообщают в ФСБ России, Семеняка подтвердил, что длительное время поддерживал отношения с представителями украинской спецслужбы.

У него изъяли персональные электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ.

«Была зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства», – сообщили в ЦОС.

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