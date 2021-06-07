Особенности тендерной глухоты, или кто наживается на болезнях украинцев

В затратной части государственного бюджета Украины на 2021 год на нужды здравоохранения в целом выделена внушительная сумма в размере 155 миллиардов гривен.

В затратной части государственного бюджета Украины на 2021 год на нужды здравоохранения в целом выделена внушительная сумма в размере 155 миллиардов гривен. Из которых на диагностирование и лечение заболеваний с применением новых экспериментальных медицинских технологий в учреждениях охраны здоровья выделены 1,627 миллиарда гривен. Именно за освоение этих бюджетных миллиардов среди участников рынка и эскулапов развернулась нешуточная борьба.

Не является большим секретом то, что импортная медицинская техника в Украине почему-то стоит в разы дороже, чем на западном рынке. Аппетиты врачей растут пропорционально от стоимости того или иного импортного медицинского прибора. Приобретенного государством втридорога на суперчистой и прозрачной тендерной площадке ProZorro. Ведь каждый пациент, который попадает в государственную клинику, сталкивается с многочисленными поборами эскулапов за каждый шаг и каждое исследование. Поэтому, украинское здравоохранение сложно назвать бесплатным.

Изучение рынка медицинского оборудования в Украине приводит к неутешительным выводам – этот сегмент уже много лет монополизирован одними и теми же игроками. Они действуют в виде группы юридических лиц, которые по предварительному сговору участвуют в торгах, условия которых прописываются конкретно под них, и поставляют медтехнику по космическим ценам.

В качестве примера такой противоправной деятельности приведем свежий лот, выставленный на площадке ProZorro под номером ДК 021:2015:33110000-4 – компьютерный томограф ожидаемой стоимостью 24,9 миллиона гривен. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-07-008539-b. Стоимость этого оборудования является завышенной минимум на 50% по сравнению с аналогичным оборудованием из-за того, что в тендерной документации прописаны требования о том, что данное медицинское оборудование должно содержать безколбовые инъекционные системы. Которые предлагает только один производитель в мире – компания Ulrich.

Вот так и получается, что указанное требование искусственно ограничивает конкурентную среду. Ведь среди участников данной тендерной закупки есть две компании, которые не могут соперничать, так как «де-факто» управляются всего одним человеком.

Николай Кузьма – известный игрок украинского медицинского рынка, экс-помощник печально известного бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Эта персона фактически управляет сетью компаний, оформленных на подставных лиц, которые с завидным постоянством выигрывают тендеры на поставку медицинского оборудования как при экс-президенте Порошенко, так и при новой власти. Кузьме, в частности, принадлежат два юридических лица – участника тендера, на котором государство закупает томограф: ООО «Протек Солюшнз Украина» (код ЄДРПОУ 36519759) и ООО «Кинд Интерслух Киев» (36352221).

Эти две фирмы-«прокладки» создают видимость конкуренции и искусственно завышают цены на продукцию. Причем, должностные лица этих двух контор уже выступают фигурантами уголовных дел, однако это не останавливает врачей от закупки у них медицинского оборудования.

К примеру, определением Печерского районного суда Киева установлено, что ООО «Кинд Интерслух Киев» с конца 2017 года является плательщиком на предприятия транзитно-конвертационной группы с целью минимизации доходов и уклонения от уплаты налогов в госбюджет. Ухвала — Справа № 757/8413/18-к — 28.02.2018 — 72455818 — Opendatabot

Надо отметить, что согласно официальным данным отчетности, компания «Кинд Интерслух Киев», за прошлый год получила доход в размере свыше 280 миллионов гривен, заработав при этом 16,783 миллионов чистой прибыли. Происхождение этих денег: государственное финансирование на закупку медоборудования. Тут как говорится, есть что отмывать.

Вторая контора Николая Кузьмы – «Протек Солюшнз Украина», также является соучастником разворовывания бюджетных средств, связанных с закупкой компьютерного томографа Херсонским областным онкологическим диспанчером в 2019 году. Ухвала — Справа № 766/11903/19 — 21.03.2021 — 95664548 — Opendatabot

Эти две конторы с таким шлейфом уголовщины и на пушечный выстрел не должны быть допущены к новым госзакупкам. Если бы не соучастие с ними в сговоре докторов, готовых иметь дело хоть с чёртом за долю малую.

Врач рентгенолог высшей категории Коммунального учреждения «Клинический онкологический диспансер» Днепропетровского городского совета Петриченко Александр Николаевич занимается откровенным лоббированием интересов фирм-«прокладок» Николая Кузьмы и Натальи Тугай в тендере на закупку нового томографа. Это по его инициативе в тендерную документацию были внесены изменения, благодаря которым никто не может не то, что выиграть, а и поучаствовать в торгах, кроме двух контор «Протек Солюшнз Украина» и «Кинд Интерслух Киев».

Изменения, внесенные этим эскулапом, мало того, что носят дискриминационный характер, так ещё и прописаны под оборудование старого поколения, а именно двоколбовый инжектор. Тем самым, рентгенолог Александр Петриченко, находясь в сговоре с тендерной медицинской мафией, искусственно раздувает комплектацию томографа, занижая качество исследований. И все это делается лишь с одной целью, – не допустить к тендеру других участников, не связанных с одиозными Николаем Кузьмой и его доверенным лицом – Натальей Тугай.

Естественно, что другие участники торгов подали соответствующие жалобы в Антимонопольный комитет Украины и заявления в правоохранительные органы. Надеемся, что государственные чиновники не останутся глухими к этому вопиющему случаю коррупции и злоупотреблений в сфере госзакупок медтехники, ведь на кону поставлены жизни наших сограждан.

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