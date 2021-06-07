Американская авиакомпания запустит рейсы со сверхзвуковыми самолетами к 2029 году

United Airlines намеревается использовать авиалайнер, вмещающий 55 пассажиров и способный летать со скоростью в 1,7 раза быстрее звука, то есть в два раза быстрее современных самолетов.

Скорость сверхзвукового самолета «Overture», на котором американская авиакомпания United Airlines планирует к 2029 году запустить первые рейсы, в два раза быстрее обычного воздушного судна.

Получается, из Ньюарка, что находится в штате Нью-Джерси, добраться до Франкфурта можно будет за три с половиной часа, тогда как обычно это занимает более семи часов. А из Сан-Франциско в Токио всего за шесть часов, когда на обычном самолете это займет более 16 часов, согласно AirInMe.

Производителем сверхзвуковых самолетов является базирующаяся в Денвере компания Boom Supersonic. Завершение строительства планируется к 2025, в 2026 намечены испытательные полеты, в 2029 уже первые рейсы.

Пока что стороны договорились о приобретении United 15 самолетов, затем еще 35. Еще одно преимущество «Overture» – экологически безопасное авиационное топливо, не выбрасывающее углерод в атмосферу.

«United продолжает свою траекторию по созданию более инновационной и устойчивой авиакомпании, и сегодняшние достижения в области технологий делают ее более жизнеспособной, включая сверхзвуковые самолеты», – сказал генеральный директор авиакомпании Скотт Кирби. Читайте

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