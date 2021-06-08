В Пакистане на большой скорости столкнулись два экспресса
Катастрофа произошла между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд.
Как сообщили представители пакистанской железной дороги, в двух поездах находилось более тысячи пассажиров. По предварительным данным, 50 человек погибли, более 70 – пострадали.
На месте аварии продолжают работать спасатели, извлеченных пассажиров отправляют в близлежащие больницы.
Движение поездов приостановлено.
На месте происшествия организован медицинский лагерь, где медицинскую оказывают парамедики и военные врачи.
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