НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
07:14 08 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Пакистане на большой скорости столкнулись два экспресса

Катастрофа произошла между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд.

Как сообщили представители пакистанской железной дороги, в двух поездах находилось более тысячи пассажиров. По предварительным данным, 50 человек погибли, более 70 – пострадали.

На месте аварии продолжают работать спасатели, извлеченных пассажиров отправляют в близлежащие больницы.

Движение поездов приостановлено.

На месте происшествия организован медицинский лагерь, где медицинскую оказывают парамедики и военные врачи.

Источник:
Тэги: Пакистан, железная дорога, крушение поезда
Loading...

Новости по теме

В автокатастрофе в Пакистане погибли 13 человек

Водитель превысил скоростной режим, не смог справиться с управлением, в результате автобус перевернулся.

Президент Пакистана подхватил коронавирус после прививки

Ариф Алви ожидал получения второй дозы вакцины на следующей неделе – только после нее начинают вырабатываться антитела.

Hyundai даст Украине $2 млн на скоростные пути

В компании заявили, что готовы предоставить финансирование нескольких проектов. Особенно заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставке 10 новых скоростных электрических поездов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты