В Минэнерго рассказали о защите газового транзита Украины после запуска СП-2

Одним из способов сохранить использование украинской ГТС является создание газового консорциума, считают в Минэнерго.

В Минєнерго видят способ обезопасить Украину от потери транзита газа после запуска газопровода Северный поток-2 с помощью создания газового консорциума с европейскими и американскими компаниями. Об этом заявила советница министра энергетики Елена Зеркаль, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы», – предложила она один из способов.

По словам Зеркаль, такой шаг станет давлением на Россию касательно снятия экспортной монополии на продажу газа по газопроводу в Европу.

Она говорит, что когда все компании получают доступ к ГТС, то это будет способствовать созданию рынка. Тогда газ станет товаром и перестанет быть инструментом политического давления и шантажа.

Зеркаль напомнила, что с помощью партнеров Украины в ЕС уже удалось внести изменения в 3-ю газовую директиву. Они предусматривают ее применение к Северному потоку-2.

Кроме того, она отметила, что у ЕС есть инструментарий, который может обезопасить Украину от полного применения СП-2, что оставит украинскую ГТС без транзита. Но для этого надо работать с Еврокомиссией и другими странами, которые также не заинтересованы в запуске газопровода.

«Страны Восточной Европы ни одна не заинтересована. Они несут колоссальные потери от этого Северного потока-2, и их позиция была ключевой в Европейском Союзе», – подытожила Зеркаль.

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