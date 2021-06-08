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19:17 08 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В НБУ одобрили нового главу правления ПриватБанка

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Герхарда Бьоша на должность главы правления ПриватБанка

Национальный банк утвердил Герхарда Бьоша главой правления ПриватБанка, сообщает пресс-служба регулятора во вторник, 8 июня.

«Мы поздравляем Герхарда Бьоша с согласованием его кандидатуры на должность главы правления ПриватБанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка», – прокомментировал решение глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как известно, Герхард Бьош с 2004 по 2006 год возглавлял департамент всемирного казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк, потом четыре года занимал должность первого заместителя главы правления. С 2010 года Бьош был первым заместителем главы правления Райффайзен Банка Аваль.

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Тэги: НБУ, Приватбанк, Герхард Бьош
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