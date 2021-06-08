В НБУ одобрили нового главу правления ПриватБанка

«Мы поздравляем Герхарда Бьоша с согласованием его кандидатуры на должность главы правления ПриватБанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка», – прокомментировал решение глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как известно, Герхард Бьош с 2004 по 2006 год возглавлял департамент всемирного казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк, потом четыре года занимал должность первого заместителя главы правления. С 2010 года Бьош был первым заместителем главы правления Райффайзен Банка Аваль.