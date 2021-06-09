Большинство украинцев не поддерживает выдвижение Зеленского на второй срок
Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 27 мая – 1 июня.
54% опрошенных респондентов заявили, что не поддерживают баллотирование, 37% – что поддерживают. Остальные либо не определились со своим отношением, либо ответили, что до следующих выборов еще много времени.
В то же время, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, Зеленский уверенно выиграл бы первый тур.
За него готовы проголосовать 27,3% респондентов (среди тех, кто планирует пойти на выборы и определился с поддержкой).
Президентский рейтинг Петра Порошенко – 14,6%, Юлии Тимошенко – 11,9%, Игоря Смешко – 9,5%, Юрия Бойко – 9,2%.
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