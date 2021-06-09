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02:30 09 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Макрон получил пощечину во время общения с французами

Через полторы недели во Франции состоятся региональные выборы. Президент Эммануэль Макрон посетил департамент Дром на юго-востоке страны.

Когда Макрон решил подойти к встречающим его гражданам, один из мужчин ударил его по лицу.

Инцидент попал на видео, которое распространили в соцсетях.

На нем видно, как мужчина дает пощечину президенту.

Полицейские сообщили, что задержали двух человек, не раскрывая их личности, передает Deutsche Welle. В свою очередь прокуратура заявила, что мотивы задержанных не известны.

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Тэги: Франция, Эммануэль Макрон, пощечина
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