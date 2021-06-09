В Украине предлагают продлить и смягчить карантин

Благодаря улучшению эпидситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине планируют смягчить ограничения, но карантин продлят.

Минздрав предлагает продлить карантин до конца лета. Об этом на заседании правительства в среду, 9 июня, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

«Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности», – сказал он.

Минздрав уже разработал предложения относительно модели пребывания и деятельности в условиях зеленой зоны, которая даст больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий.

«В частности, мы планируем отменить требования относительно заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков», – сказал министр», – сказал он.

Ляшко отметил, что в Украине оставят основные противоэпидемические ограничения – обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.

Также он напомнил ограничения в зеленой зоне адаптивного карантина, в которую перешли все регионы. Это: перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест, разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест, кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети, кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Также глава Минздрава обещает, что украинцы смогут свободно путешествовать за рубеж, поскольку позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ – менее 5%.

«Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС», – сказал Ляшко.

Он также отметил, что загруженность коек в стране самая низкая с начала года.

«Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году», – сказал министр.

Кроме того, занятость ресурсов медсистемы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом – на 15%, аппараты ИВЛ – на 7%. «Выписки превышают госпитализации почти вдвое, соответственно количество пациентов за последнюю неделю сократилось втрое», – констатировал Ляшко.

Тэги: Украина, Минздрав, карантин, covid-19