Одной вакцинации недостаточно для борьбы с COVID-19 – ВОЗ

Обществу придется постоянно думать об опасности инфицирования. Следует минимизировать свои контакты, носить маски, соблюдать безопасную дистанцию и гигиену.

Для борьбы с коронавирусом одной вакцинации недостаточно. Людям следует вести себя осторожно и помнить о постоянной угрозе инфицирования. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19 Дэвид Набарро.

Гражданам придется адаптировать свой образ жизни под современные реалии, учитывая присутствие инфекции, и стараться и постоянно минимизировать контакты с другими, дабы избежать заражения и предотвратить распространение вируса.

«Мы знаем, что вирус постоянно меняется, а это означает, что хотя вакцинация является удивительным активом, этого будет недостаточно… Нам придется продолжать вести себя так, как будто вирус является постоянной угрозой», – заявил Набарро.

Эксперт ВОЗ добавил, что коронавирус по-прежнему все еще является «весьма опасным».

«Людям необходимо упорядочить свою жизнь, чтобы свести к минимуму количество контактов с другими, носить маски «, – резюмировал специалист.

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