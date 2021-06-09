Байден обсудит с Меркель безопасность Украины в контексте СП-2
Лидеры двух стран встретятся в рамках саммита Большой семерки и обсудят энергетическую безопасность Европы.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель на предстоящей встрече обсудят тему российского газопровода Северный поток – 2. Они проведут встречу на саммите G7. Об этом в среду, 9 июня, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Газопровод Северный поток – 2 будет подниматься в ходе разговора с немецкой стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они понимают нашу обеспокоенность», – заявил он.
Салливан добавил, что, в частности, будет обсуждаться влияние проекта на энергетическую безопасность в Европе и для Украины.
«Мы хотели бы обсудить с немецкой стороной, что будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины», – резюмировал он.
Президент Джо Байден, который отправился в первую заграничную поездку, примет участие в саммите Большой семерки с 11 по 13 июня. После этого 16 июня президент Соединенных Штатов встретится с лидером РФ Владимиром Путиным.
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