Байден обсудит с Меркель безопасность Украины в контексте СП-2

Лидеры двух стран встретятся в рамках саммита Большой семерки и обсудят энергетическую безопасность Европы.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель на предстоящей встрече обсудят тему российского газопровода Северный поток – 2. Они проведут встречу на саммите G7. Об этом в среду, 9 июня, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Газопровод Северный поток – 2 будет подниматься в ходе разговора с немецкой стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они понимают нашу обеспокоенность», – заявил он.

Салливан добавил, что, в частности, будет обсуждаться влияние проекта на энергетическую безопасность в Европе и для Украины.

«Мы хотели бы обсудить с немецкой стороной, что будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины», – резюмировал он.

Президент Джо Байден, который отправился в первую заграничную поездку, примет участие в саммите Большой семерки с 11 по 13 июня. После этого 16 июня президент Соединенных Штатов встретится с лидером РФ Владимиром Путиным.

Тэги: Ангела Меркель, Джо Байден, g7, СП-2, безопасность украины