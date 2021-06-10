Израиль стал первой страной мира, где запрещена продажа меха

Поправка к положению о защите диких животных вступит в силу через полгода.

Израиль запретил торговлю натуральным мехом в индустрии моды. Поправка к положению о защите диких животных вступит в силу через полгода. Она предусматривает отказ от выдачи государственных лицензий на продажу меха и импорта изделий из него. При этом Израиль оставил несколько исключений, пишет The Jerusalem Post.

Наказание за нарушение закона — штраф до 75 тысяч шекелей или год лишения свободы. Следить за соблюдением правил будет Управление национальных парков и заповедников.

«Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет им неописуемые страдания. Использование кожи и меха диких животных в индустрии моды аморально и, безусловно, не является необходимостью. Подписание поправки сделает израильский рынок моды более экологичным и гораздо более доброжелательным к животным», — заявила министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль.

У запрета торговли мехом есть три исключения: продажа разрешена для научных исследований, образовательных и религиозных целей. Например, в некоторых общинах принято носить головные уборы с отделкой из натурального меха.

Также Израиль оставил возможность запросить индивидуальное разрешение на ввоз и вывоз меховых изделий, полученных по наследству.

Пока, кроме Израиля, торговля мехом запрещена только в нескольких городах в США и в бразильском Сан-Паулу.

Тэги: запрет на продажу меха, Израиль и мех