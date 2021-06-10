В МОЗ рассказали когда ждать новую волну COVID-19

Главный санитарный врач рассказал, когда ждать четвертую волну коронавируса в Украине и какой она будет.

Очередная волна коронавируса в Украине ожидается осенью, однако будет слабее, чем предыдущие три, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала 1+1 в четверг, 10 июня.

«Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVID-19, которая будет осенью. Это обычная практика, поскольку мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени – в начале зимы», – отметил Кузин.

Однако, считает он, поскольку к осени часть украинцев уже будут вакцинированы от инфекции, а часть переболеет, то новая волна будет минимальной.

«По крайней мере те, которые вакцинированы, за счет защитного действия вакцины не будут подлежать госпитализации, или заболевание будет протекать в более легкой форме», – заявил чиновник.

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