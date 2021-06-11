В Украину не пустят вакцинированных российским «Спутником V»
В пунктах пропуска наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V».
В Государственной пограничной службе подчеркнули, что такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ.
Вакцины, по которым может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, отметили в ГПСУ.
Документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19 может выдаваться в цифровой или бумажной форме.
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