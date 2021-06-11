Германия вводит цифровые COVID-паспорта

Пробное тестирование системы прошло в конце мая. Выдача сертификатов стартовала накануне.

Первые граждане Германии получили свои цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан во время брифинга в четверг, 10 июня.

«Цифровой паспорт вакцинации теперь будет постепенно распространяться и станет доступным как мобильное приложение. Сейчас центры вакцинации, врачебные практики и аптеки присоединяются к системе, чтобы быть в состоянии выдавать документы», – отметил глава МОЗ.

Также Шпан информировал, что пробное тестирование системы прошло в конце мая, и оно было успешным. Теперь «постепенно и пошагово» в систему будут вноситься все привитые жители страны.

Полностью привитые немцы смогут использовать приложение при посещении ресторанов, культурных и иных мероприятий, уточнил министр.

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