В Индии обучат медиков лечить COVID-19

Страна готовится к третьей волне эпидемии коронавируса. Медиков обучат разным навыкам – от общего дежурства до работы с концентраторами кислорода.

Правительство Индии обучит более миллиона медработников для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает ThePrint в пятницу, 11 июня.

На данный момент в Индии не хватает как обычного персонала, ухаживающего за COVID-больными, так и помощников медицинских лабораторных технологов, техников по обслуживанию кислородных установок и многих других.

Правительство Моди начало процесс обучения более 1,17 миллиона человек для различных ролей в сфере здравоохранения. 100 тысяч человек будут нужны для помощи по общему дежурству. Кроме того, нужны продвинутые сотрудники общего профиля, техники скорой помощи, специалисты для помощи на дому и обслуживанию медоборудования. Еще 15 тысяч человек научат работе с кислородными установками, вентиляторами и концентраторами кислорода. Еще 2,5 тысячи человек будут водителями, они пройдут обучение по работе с цистернами с кислородом.

«Вторая волна пандемии не только показала, насколько мы плохо оснащены, когда речь идет о специальных кислородных установках для больниц, концентраторах кислорода и так далее, Но также выявила нехватку подготовленных кадров для их решения. Мы не хотим снова оказаться в подобной ситуации», – заявил правительственный чиновник.

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