Зеленский подписал закон о совершенствовании проведения разведывательных мероприятий

Документ предписывает судьям не проводить запись техническими средствами заседаний, на которых выдается разрешение на проведение разведки.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий ряд вопросов, связанных с проведением разведывательных мероприятий. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что закон «О внесении изменений в Закон Украины О судоустройстве и статусе судей» призван усовершенствовать деятельность разведывательных органов Украины, создать правовые основы для рассмотрения судом ходатайств о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий, что повысит эффективность и оперативность раскрытия правонарушений.

Так, закон вводит исключение из общего правила об обязательном фиксировании судебного процесса техническими средствами. В частности, такая фиксация не производится при рассмотрении судом дел о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Согласно документу, председатель апелляционного суда (или назначенный им судья апелляционного суда) будет контролировать соблюдение прав, свобод и интересов лиц при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на разведывательные мероприятия.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Верховная Рада приняла закон № 1473-IX 21 мая 2021 года.

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