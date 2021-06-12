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01:36 12 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Волейболистку сборной Сербии дисквалифицировали за расистский жест

После одного из розыгрышей сербская волейболистка Санья Джурджевич показала напарнице узкие глаза соперниц.

В матче женской волейбольной Лиги наций Сербия – Таиланд (3:0) после одного из розыгрышей сербская волейболистка Санья Джурджевич показала напарнице узкие глаза соперниц.

Этот жест не остался без внимания Международной федерацией волейбола, которая приняла решение наказать 23-летнюю Джурджевич двумя матчами дисквалификации.

Кроме того, Федерация волейбола Сербии оштрафована на 22 тысячи долларов.

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Тэги: расизм, Сербия, волейбол
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