Волейболистку сборной Сербии дисквалифицировали за расистский жест
После одного из розыгрышей сербская волейболистка Санья Джурджевич показала напарнице узкие глаза соперниц.
В матче женской волейбольной Лиги наций Сербия – Таиланд (3:0) после одного из розыгрышей сербская волейболистка Санья Джурджевич показала напарнице узкие глаза соперниц.
Этот жест не остался без внимания Международной федерацией волейбола, которая приняла решение наказать 23-летнюю Джурджевич двумя матчами дисквалификации.
Кроме того, Федерация волейбола Сербии оштрафована на 22 тысячи долларов.
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