Волейболистку сборной Сербии дисквалифицировали за расистский жест

После одного из розыгрышей сербская волейболистка Санья Джурджевич показала напарнице узкие глаза соперниц.

В матче женской волейбольной Лиги наций Сербия – Таиланд (3:0) после одного из розыгрышей сербская волейболистка Санья Джурджевич показала напарнице узкие глаза соперниц.

Этот жест не остался без внимания Международной федерацией волейбола, которая приняла решение наказать 23-летнюю Джурджевич двумя матчами дисквалификации.

Кроме того, Федерация волейбола Сербии оштрафована на 22 тысячи долларов.

Тэги: расизм, Сербия, волейбол