Из ОРДЛО не выпускают абитуриентов
Абитуриентам со временно неподконтрольных районов Донбасса продлили прием документов на подготовительные курсы для поступления.
Абитуриентам из ОРДЛО продлили сроки приема документов на подготовительные курсы для поступления в украинские университеты, так как сепаратисты их не выпускают. Об этом заявила замглавы Минреинтеграции Инна Голованчук в эфире Украина 24 в субботу, 12 июня.
«Мы уже приняли решение о продлении подачи документом на подготовительные курсы – сначала было установлено 20 июня, сейчас принято решение продлить срок до 29 июня. Соответственно, будем максимально откладывать начало обучения», – сказала Голованчук.
По ее словам, откладывать начало занятий на курсах не смогут бесконечно, так как некоторые абитуриенты смогли выехать и необходимо также учитывать их интересы.
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