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Главная » Мир » Донбасс
09:00 13 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из ОРДЛО не выпускают абитуриентов

Абитуриентам со временно неподконтрольных районов Донбасса продлили прием документов на подготовительные курсы для поступления.

Абитуриентам из ОРДЛО продлили сроки приема документов на подготовительные курсы для поступления в украинские университеты, так как сепаратисты их не выпускают. Об этом заявила замглавы Минреинтеграции Инна Голованчук в эфире Украина 24 в субботу, 12 июня.

«Мы уже приняли решение о продлении подачи документом на подготовительные курсы – сначала было установлено 20 июня, сейчас принято решение продлить срок до 29 июня. Соответственно, будем максимально откладывать начало обучения», – сказала Голованчук.

По ее словам, откладывать начало занятий на курсах не смогут бесконечно, так как некоторые абитуриенты смогли выехать и необходимо также учитывать их интересы.

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Тэги: студенты, Донбасс, ОРДЛО
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