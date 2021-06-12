Из ОРДЛО не выпускают абитуриентов

Абитуриентам со временно неподконтрольных районов Донбасса продлили прием документов на подготовительные курсы для поступления.

Абитуриентам из ОРДЛО продлили сроки приема документов на подготовительные курсы для поступления в украинские университеты, так как сепаратисты их не выпускают. Об этом заявила замглавы Минреинтеграции Инна Голованчук в эфире Украина 24 в субботу, 12 июня.

«Мы уже приняли решение о продлении подачи документом на подготовительные курсы – сначала было установлено 20 июня, сейчас принято решение продлить срок до 29 июня. Соответственно, будем максимально откладывать начало обучения», – сказала Голованчук.

По ее словам, откладывать начало занятий на курсах не смогут бесконечно, так как некоторые абитуриенты смогли выехать и необходимо также учитывать их интересы.

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