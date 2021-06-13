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05:49 13 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Управляющий делами Лукашенко ушел в отставку

Александр Лукашенко принял отставку своего управляющего делами Виктора Шеймана, который работал с ним с 1994 года.

В течение 26 лет Шейман был, в частности, секретарем Совета безопасности, генеральным прокурором, руководителем администрации президента Беларуси.

Оппозиция и правозащитники связывают Шеймана с исчезновением оппозиционных политиков в 1999-2000 годах.

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не был согласен с этим. Но я понимаю, что когда время приходит, тебе хватило в жизни. Я искренне благодарен тебе за все, что сделано», – заявил Лукашенко, принимая отставку.

Он попросил Шеймана «не уходить далеко»: «Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай Бог нам с тобой еще взять автомат в руки».

Белорусская оппозиция и международные правозащитные организации утверждают, что Виктор Шейман когда-то был среди организаторов так называемых эскадронов смерти, которым приписывают убийства лидеров организованной преступности (это признал Лукашенко, заявив, что Шейман «бегал с пистолетом и отстреливал бандитов»), а также руководителей белорусской оппозиции Юрия Захаренко, Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского.

В апреле 2006 года Виктору Шейману запретили въезд в США и Евросоюз из-за подозрения в участии в фальсификации президентских выборов.

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Тэги: Александр Лукашенко, Республика Беларусь
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