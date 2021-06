В США автомобиль врезался в здание донорской клиники

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, автомобиль на большой скорости въехал в здание клиники для доноров плазмы. В результате погибли три человека. Об этом в субботу, 12 июня, информировал телеканал WPXI со ссылкой на экстренные службы города.

Отмечается, что авто влетело в здание на скорости около 160 километров в час. После столкновения в медучреждении начался пожар. На месте работали спасатели.

Кроме троих погибших, еще трое человек получили ранения.

«В результате происшествия одного человека доставили в больницу в критическом состоянии, один был ранен в легкой степени и еще один отравился дымом», – уточнил телеканал.

Active seen here near the West End-bridge on the northside after a car crashes through the plasma donation center on Western Avenue not sure how many injuries @JillKGreenwood @WPXI @WPXIRickEarle @WPXIMelanie @GabriellaDeLuca @WPXIJoe @WPXIMikeHolden @tgray22 @ThompsonFoto12 pic.twitter.com/hrxVc71pVS

— Stephen Banfield (@coachtvnews) June 12, 2021