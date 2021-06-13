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12:00 13 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США автомобиль врезался в здание донорской клиники

Транспортное средство двигалось со скоростью 160 километров в час. Один пострадавший в критическом состоянии.

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, автомобиль на большой скорости въехал в здание клиники для доноров плазмы. В результате погибли три человека. Об этом в субботу, 12 июня, информировал телеканал WPXI со ссылкой на экстренные службы города.

Отмечается, что авто влетело в здание на скорости около 160 километров в час. После столкновения в медучреждении начался пожар. На месте работали спасатели.

Кроме троих погибших, еще трое человек получили ранения.

«В результате происшествия одного человека доставили в больницу в критическом состоянии, один был ранен в легкой степени и еще один отравился дымом», – уточнил телеканал.

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Тэги: США, жертвы
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