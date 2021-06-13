1,7 млн украинцев вакцинировались от COVID-19
В субботу большинство прививок были сделаны препаратом китайском компании Sinovac Biotech – свыше 20 тысяч.
В Украине за прошедшие сутки сделали 34 870 прививок от коронавируса COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщил Минздрав в воскресенье, 13 июня.
Первую дозу получил 28 384 человек, еще 6 486 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 257 мобильных бригад и 370 пунктов вакцинации.
Как уточняет СНБО, большинство прививок сделали препаратом китайском компании Sinovac Biotech – 21 221. Намного меньше использовались вакцины компании Pfizer – 7 542 и AstraZeneca – 1480.
Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 459 376 человек. Из них получили одну дозу – 1 459 374 лица, полностью иммунизированы и получили две дозы – 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 696 280 прививок.
По состоянию на 13 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 человек.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев – 4 188
- Винницкая область – 765
- Волынская область – 380
- Днепропетровская область – 2 115
- Донецкая область – 1 110
- Житомирская область – 503
- Закарпатская область – 321
- Запорожская область – 188
- Ивано-Франковская область – 14
- Киевская область – 2 748
- Кировоградская область – 1 178
- Луганская область – 190
- Львовская область – 2 678
- Николаевская область – 326
- Одесская область – 1 070
- Полтавская область – 2 380
- Ровенская область – 285
- Сумская область – 510
- Тернопольская область – 879
- Харьковская область – 2 361
- Херсонская область – 832
- Хмельницкая область – 1 197
- Черкасская область – 522
- Черновицкая область – 476
- Черниговская область – 896.
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