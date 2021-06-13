1,7 млн украинцев вакцинировались от COVID-19

В субботу большинство прививок были сделаны препаратом китайском компании Sinovac Biotech – свыше 20 тысяч.

В Украине за прошедшие сутки сделали 34 870 прививок от коронавируса COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщил Минздрав в воскресенье, 13 июня.

Первую дозу получил 28 384 человек, еще 6 486 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 257 мобильных бригад и 370 пунктов вакцинации.

Как уточняет СНБО, большинство прививок сделали препаратом китайском компании Sinovac Biotech – 21 221. Намного меньше использовались вакцины компании Pfizer – 7 542 и AstraZeneca – 1480.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 459 376 человек. Из них получили одну дозу – 1 459 374 лица, полностью иммунизированы и получили две дозы – 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 696 280 прививок.

По состоянию на 13 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев – 4 188

Винницкая область – 765

Волынская область – 380

Днепропетровская область – 2 115

Донецкая область – 1 110

Житомирская область – 503

Закарпатская область – 321

Запорожская область – 188

Ивано-Франковская область – 14

Киевская область – 2 748

Кировоградская область – 1 178

Луганская область – 190

Львовская область – 2 678

Николаевская область – 326

Одесская область – 1 070

Полтавская область – 2 380

Ровенская область – 285

Сумская область – 510

Тернопольская область – 879

Харьковская область – 2 361

Херсонская область – 832

Хмельницкая область – 1 197

Черкасская область – 522

Черновицкая область – 476

Черниговская область – 896.

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