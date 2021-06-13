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14:00 13 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

1,7 млн украинцев вакцинировались от COVID-19

В субботу большинство прививок были сделаны препаратом китайском компании Sinovac Biotech – свыше 20 тысяч.

В Украине за прошедшие сутки сделали 34 870 прививок от коронавируса COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщил Минздрав в воскресенье, 13 июня.

Первую дозу получил 28 384 человек, еще 6 486 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 257 мобильных бригад и 370 пунктов вакцинации.

Как уточняет СНБО, большинство прививок сделали препаратом китайском компании Sinovac Biotech – 21 221. Намного меньше использовались вакцины компании Pfizer – 7 542 и AstraZeneca – 1480.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 459 376 человек. Из них получили одну дозу – 1 459 374 лица, полностью иммунизированы и получили две дозы – 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 696 280 прививок.

По состоянию на 13 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев – 4 188
  • Винницкая область – 765
  • Волынская область – 380
  • Днепропетровская область – 2 115
  • Донецкая область – 1 110
  • Житомирская область – 503
  • Закарпатская область – 321
  • Запорожская область – 188
  • Ивано-Франковская область – 14
  • Киевская область – 2 748
  • Кировоградская область – 1 178
  • Луганская область – 190
  • Львовская область – 2 678
  • Николаевская область – 326
  • Одесская область – 1 070
  • Полтавская область – 2 380
  • Ровенская область – 285
  • Сумская область – 510
  • Тернопольская область – 879
  • Харьковская область – 2 361
  • Херсонская область – 832
  • Хмельницкая область – 1 197
  • Черкасская область – 522
  • Черновицкая область – 476
  • Черниговская область – 896.
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Тэги: covid-19, вакцинация в Украине, Sinovac Biotech
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