Кит проглотил американца, но тот остался жив

56-летний Майкл Пакард в пятницу утром он, как обычно, вышел в море у побережья полуострова Кейп-Код в штате Массачусетс на своей лодке.

Погода была теплая и безветренная, видимость хорошая. Но нырнув в воду с водолазным снаряжением, чтобы собрать со дна лобстеров, Пакард вскоре испытал сильный толчок и оказался в полной темноте.

Ловец лобстеров рассказал, как изначально подумал, что находится в пасти акулы, «но потом пощупал вокруг и понял, что зубов нет». Это, однако, не принесло ему облегчения.

«О Боже! Я в пасти кита и он пытается меня проглотить. Ну все, сейчас я умру», – вспоминает свои мысли Пакард. В тот момент, по его словам, он подумал о своей жене и сыновьях 12 и 15 лет.

Но почувствовав дискомфорт, кит затряс головой, всплыл на поверхность и выплюнул застрявшего у него в пасти человека. Пакард считает, что провел там около 30-40 жутких секунд.

«Я увидел свет, а он стал трясти головой из стороны в сторону, и вдруг я понял, что уже я снаружи», – описал свое избавление Пакард.

Коллега Пакарда, находившийся в лодке, помог ему забраться на борт и вызвал службы спасения. После недолгого обследования в больнице Пакарда выписали днем того же дня.

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