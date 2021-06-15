В России взорвалась АЗС

В Новосибирске произошел взрыв на автозаправочной станции, пострадало шесть человек. Площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Соседние улицы перекрыты.

По предварительным данным, на автозаправочной станции взорвались резервуары с топливом. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Очевидцы рассказывают, что взрыв было слышно на расстоянии в несколько километров, клубы черного дыма видны из разных районов Новосибирска.

По словам очевидцев, на заправке продолжаются взрывы. Площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Соседние улицы перекрыты. Пожарные ликвидируют возгорание по повышенному рангу сложности.

Сообщается, что травмы получили двое сотрудников МЧС и четверо гражданских. Среди пострадавших есть один ребенок.

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