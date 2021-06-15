Байден считает Путина «достойным соперником»

Американский лидер назвал президента РФ «достойным соперником» и в то же время ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он его убийцей.

Президент США Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «достойным соперником», а также «умным и жестким политиком». Об этом он заявил в понедельник, 14 июня, в ходе брифинга по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

«Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник», – сказал глава Белого дома.

«Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести», – подчеркнул американский лидер.

Говоря о доверии к президенту РФ, глава американской администрации отметил, что предпочитает «проверять, а потом доверять».

«Дело не в доверии, а в договоренности. Когда вы составляете договоры с противниками, вы не говорите: «Я вам доверяю». Вы говорите: «Вот то, чего я ожидаю. И если вы нарушите соглашение, которое вы заключили, то договоренность отменяется, соглашение отменяется», – объяснил он.

По словам Байдена, на предстоящей встрече с Путиным он намерен обозначить сферы возможного американо-российского сотрудничества и в то же время очертить «красные линии» по тем вопросам, по которым позиции России и США расходятся.

Тэги: НАТО, США, рф