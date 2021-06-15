Зеленский ветировал закон о лжи в декларациях
Нардепы внесли изменения в документ, в результате чего появилась лазейка, которой смогут воспользоваться недобросовестные декларанты.
Президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент со своими предложениями законопроект № 4651, который народные депутаты приняли 3 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Речь идет о законе О внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Законопроект был инициирован президентом для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.
«Однако при рассмотрении указанного документа в сессионном зале Верховной Рады депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящегося во владении или пользовании членов семьи декларанта. В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию», – говорится в сообщении пресс-службы.
То есть декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены его семьи.
Недобросовестные декларанты смогут воспользоваться такой «лазейкой» и не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им необходимых сведений.
Учитывая это, президент вернул закон в Раду.
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