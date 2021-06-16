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02:55 16 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Нью-Йорке электросамокат сбил насмерть известную актрису

Американская телевизионная актриса Лиза Бейнс, которую 10 дней назад в Нью-Йорке сбил электросамокат, умерла в больнице.

4 июня на пешеходном переходе в Манхэттене Лизу Бейнс сбил самокат, водитель которого проехал на красный сигнал светофора. В результате происшествия женщина получила серьезную травму головы. Ее отвезли в больницу, где она скончалась в понедельник, 14 июня.

«Владелец скутера скрылся с места происшествия. В связи с инцидентом никто не задержан, но расследование продолжается», – говорится в заявлении полиции Нью-Йорка.

Бэйнс родилась в Кливленде, штат Огайо, и получила известность в 1980-х благодаря телесериалам и театральным постановкам на Бродвее. В общей сложности Бейнс сыграла около 70 ролей в театре и кино, и была награждена Theatre World Award, а также имела четыре номинации на Golden Globe.

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Тэги: актриса, самокат
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