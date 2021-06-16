В Харькове курсанты вуза Минобороны продавали краденое военное имущество

В ходе обысков были изъяты подготовленные для продажи военные вещи, а также ранее полученные деньги.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и заблокировала противоправную деятельность группы военнослужащих одного из высших учебных заведений Минобороны. Они систематически разворовывали военное имущество в крупных размерах и продавали его через интернет, сообщается на сайте СБУ в среду, 16 июня.

«Оперативники спецслужбы установили, что группа военнослужащих, среди которых были курсанты, в течение года разворовывала военное имущество и реализовывала его через интернет по рыночной стоимости. В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов преступной деятельности участников группы», – говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам их проживания и хранения похищенного имущества сотрудники СБУ изъяли подготовленные для продажи военные вещи, а также деньги.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех должностных лиц учебного заведения, причастных к кражам.

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