В Харькове курсанты вуза Минобороны продавали краденое военное имущество
В ходе обысков были изъяты подготовленные для продажи военные вещи, а также ранее полученные деньги.
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и заблокировала противоправную деятельность группы военнослужащих одного из высших учебных заведений Минобороны. Они систематически разворовывали военное имущество в крупных размерах и продавали его через интернет, сообщается на сайте СБУ в среду, 16 июня.
«Оперативники спецслужбы установили, что группа военнослужащих, среди которых были курсанты, в течение года разворовывала военное имущество и реализовывала его через интернет по рыночной стоимости. В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов преступной деятельности участников группы», – говорится в сообщении.
В ходе обысков по местам их проживания и хранения похищенного имущества сотрудники СБУ изъяли подготовленные для продажи военные вещи, а также деньги.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех должностных лиц учебного заведения, причастных к кражам.
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