Эмигрант из Украины стал миллиардером в Британии

Владелец популярного у производителей эротического контента сервиса OnlyFans Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что состояние бизнесмена составляет примерно 1,8 миллиарда долларов.

Радвинскому принадлежит около 75% компании Fenix International, в структуру которой входит OnlyFans. Сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования. Особую популярность он приобрел после начала пандемии коронавируса. Так, в прошлом году прибыль OnlyFans увеличилась на 540% в годовом выражении и составила $400 млн. А количество подписчиков – выросло более чем на 500%, до 82 млн человек. Количество активных авторов увеличилось до 1,6 млн человек.

Платформу OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тим Стокле, сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокле. Сейчас он занимает должность генерального директора компании.

Радвинский купил 75% сервиса в 2018 году. Его учредители не раскрыли сумму сделки, но отметили, что бизнесмен имеет «значительный опыт» в этой сфере и разделяет «схожее видение» будущего платформы.

Биография Радвинского до покупки OnlyFans почти неизвестна, отмечает Forbes. Однако изданию удалось выяснить, что в начале 2000-х он создал «небольшую империю сайтов с порноссылками»

На личном сайте Радвинского сообщается, что он – «эмигрант из Украины в первом поколении». Известно, что семья Радвинских переехала в США из Одессы, когда Леониду было 6 лет.

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