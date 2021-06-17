Ким Чен Ын заявил, что его стране грозит голод
В надвигающихся проблемах он обвинил неурожай и коронавирус, предупредив граждан, что надо готовиться к тяжелому периоду.
Глава государства предупредил граждан, что еды будет мало и надо готовиться к тяжелому периоду.
«Ситуация с продовольствием для населения становится напряженной, поскольку сельскохозяйственная отрасль не смогла выполнить план производства зерна из-за вреда, причиненного тайфуном в прошлом году», — сказал Ким Чен Ын во время пленарного заседания Центрального комитета Рабочей партии.
По его мнению, принятые ограничения затянули «борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».
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