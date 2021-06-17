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02:11 17 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын заявил, что его стране грозит голод

В надвигающихся проблемах он обвинил неурожай и коронавирус, предупредив граждан, что надо готовиться к тяжелому периоду.

Глава государства предупредил граждан, что еды будет мало и надо готовиться к тяжелому периоду.

«Ситуация с продовольствием для населения становится напряженной, поскольку сельскохозяйственная отрасль не смогла выполнить план производства зерна из-за вреда, причиненного тайфуном в прошлом году», — сказал Ким Чен Ын во время пленарного заседания Центрального комитета Рабочей партии.

По его мнению, принятые ограничения затянули «борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».

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Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, голод
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