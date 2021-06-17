Минфин назвал три требования МВФ по траншу
Для получения транша МВФ Украина должна решить вопросы по НАПК, НАБУ и Высшему совету правосудия.
МВФ требует от Украины выполнить три условия для продолжения сотрудничества по кредитной программе. Условия фонда в интервью 24 каналу озвучил министр финансов Сергей Марченко.
Так, МВФ ожидает от Украины:
- возобновление работы Национального антикоррупционного бюро;
- восстановление работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и несвоевременную подачу.
- законопроект по Высшему совету правосудия.
Марченко отметил, что по второй и третий вопросы скоро будут урегулированы, а с первым есть проблемы.
«В то же время по НАБУ – сложнее. Сейчас продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет», – отметил министр.
Марченко также сообщил, что Минфин закрывает критические потребности финансирования бюджета заимствованиями.
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