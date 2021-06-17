В РФ приняли закон о регулировании зарубежных IT-гигантов

Ресурсы с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей обязали открыть представительства в России.

В России Госдума приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 17 июня.

Информресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, «которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний».

Также вводится комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян.

За невыполнение требований предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. Список может дополняться.

Авторы инициативы утверждают, что «меры принуждения» к IT-компаниям будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора.

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