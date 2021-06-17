Украина поднимается в мировом рейтинге миролюбия

Еще пять лет назад Украина входила в десятку худших стран по миролюбию, а теперь вышла из двадцатки.

По итогам прошлого года Украина стала мировым лидером по росту Индекса миролюбия, свидетельствуют данные Лондонского института экономики и мира.

Так, в 2020 году Global Peace Index для Украины улучшился на 0,22, или на 7,6% – до 2,66, что стало лучшим показателем среди 163 исследуемых стран.

«Показатели, которые улучшились, включали насильственные преступления, демонстрации с насилием, политическую нестабильность и интенсивность внутреннего конфликта», – говорится в докладе.

Благодаря росту Украина поднялась на 6 позиций и занимает 142-ю позицию, соседствуя с Ираном и Израилем.

«Хотя в Украине наблюдается наибольший рост миролюбия, сохраняется обеспокоенность по поводу возникновения будущего конфликта», – отмечают авторы исследования.

Они напомнили о российских войск на границе с Украиной в начале 2021 года. «Несмотря на вывод войск из приграничного региона, в обозримом будущем напряженность, вероятно, будет оставаться высокой», – сказано в исследовании.

Далее по динамике улучшения индекса следуют Ирак (0,147) и Польша (0,142), занявшие в глобальном рейтинге миролюбия соответственно 159-е и 24-е места.

Худшая динамика – в Буркина Фасо (0,254) и Беларусь (0,183), занявшие 134-е и 117-е места.

Падение Беларуси на 19 мест объясняется антиправительственными протестами в ответ на переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок президентства.

Из-за карабахского конфликта также ухудшились показатели Азербайджана (0,122) и Армении (0,079), что опустило их соответственно на 6-е и 16-е места в глобальном рейтинге – до 121 и 94 позиций.

Наименее миролюбивой страной в регионе остается Россия, – 154-е место из 163 стран

В целом уровень миролюбия в 87 странах за минувший год улучшился. А средний показатель индекса ухудшился всего на 0,07% – второй наименьший показатель изменения за 15 лет расчета индекса.

«Еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия пандемии для мира. Однако меняющиеся экономические условия во многих странах увеличивают вероятность политической нестабильности и насильственных демонстраций», – отмечается в исследовании.

Статус наиболее миролюбивой страны с 2008 года по-прежнему удерживает Исландия с уровнем индекса 1,1, за которой следуют Новая Зеландия, Дания и Португалия.

Замыкает список из 163 стран, как и год назад, Афганистан с индексом 3,631, перед которым идут Йемен, Сирия и Южный Судан.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как: политическая предсказуемость, экономическая стабильность, ситуация с правами человека, степень сплоченности общества, уровень террористической угрозы.

Тэги: Украина, рейтинг, индекс миролюбия, Global Peace Index