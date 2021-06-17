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18:30 17 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Нафтогаз повысил цену на газ

Компания повысила тариф Месячный почти до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, тогда как годовой составляет менее 8 тысяч.

Нафтогаз повысила цену на газ в июне до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана Фиксированный, цель которого – защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке. Так, цена газа в тарифном плане Месячный в июне составляет 11,94 грн за куб. м, в то время как клиенты ГК Нафтогаз Украины в рамках годового тарифного плана Фиксированный имеют одну из самых выгодных цен на газ – 7,96 грн за куб. м.», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что подключение к тарифному плану Месячный происходит только по желанию клиента. А в целом все клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане.

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Тэги: Украина, газ, Нафтогаз, повышение тарифа
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