Нафтогаз повысил цену на газ
Компания повысила тариф Месячный почти до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, тогда как годовой составляет менее 8 тысяч.
Нафтогаз повысила цену на газ в июне до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана Фиксированный, цель которого – защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке. Так, цена газа в тарифном плане Месячный в июне составляет 11,94 грн за куб. м, в то время как клиенты ГК Нафтогаз Украины в рамках годового тарифного плана Фиксированный имеют одну из самых выгодных цен на газ – 7,96 грн за куб. м.», – говорится в сообщении.
В компании отметили, что подключение к тарифному плану Месячный происходит только по желанию клиента. А в целом все клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане.
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