День отмены рабства в США сделали национальным праздником
Президент США Джо Байден подписал закон о признании федеральным праздником дня отмены рабства в стране, который отмечается 19 июня.
Церемония подписания документа была проведена в Восточной комнате Белого дома. После этого документ подписали вице-президент Камала Харрис и ключевые законодатели.
«Большие нации не игнорируют свои болезненные моменты, они принимают их. Вспоминая эти моменты, мы начинаем исцеляться и становиться сильнее», – сказал Байден во время торжественной речи.
Проект закона, закрепляющий статус федерального праздника за Днем отмены рабства, в американском Сенате единогласно одобрили 15 апреля. На следующий день этот документ утвердила Палата представителей.
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