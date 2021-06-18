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04:52 18 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

День отмены рабства в США сделали национальным праздником

Президент США Джо Байден подписал закон о признании федеральным праздником дня отмены рабства в стране, который отмечается 19 июня.

Церемония подписания документа была проведена в Восточной комнате Белого дома. После этого документ подписали вице-президент Камала Харрис и ключевые законодатели.

«Большие нации не игнорируют свои болезненные моменты, они принимают их. Вспоминая эти моменты, мы начинаем исцеляться и становиться сильнее», – сказал Байден во время торжественной речи.

Проект закона, закрепляющий статус федерального праздника за Днем отмены рабства, в американском Сенате единогласно одобрили 15 апреля. На следующий день этот документ утвердила Палата представителей.

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Тэги: США, рабство, праздник
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