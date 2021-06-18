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05:24 18 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ботсване нашли один из крупнейших в истории алмазов

Алмаз весом 1098 карат считается третьим по величине в мире. Ботсвана – ведущий производитель алмазов в Африке.

«Это самый большой алмаз, который обнаружила компания Debswana за свою более чем 50-летнюю историю. По нашим предварительным оценкам, это может быть третий крупнейший драгоценный камень в мире», – заявила исполняющая обязанности директора компании Линетт Армстронг.

Камень, найденный 1 июня, был показан в среду президенту Мокветси Масиси в столице страны Габороне.

Он не намного меньше второго по величине алмаза Леседи а Рона весом 1109 карат. Алмаз размером с теннисный мяч, обнаружен на руднике Каров, на северо-востоке Ботсваны, в 2015 году.

Крупнейшим алмазом, когда-либо обнаруженным в мире, был Куллинан весом 3106 карат, найденный в Южной Африке в 1905 году.

Ботсвана – ведущий производитель алмазов в Африке. Правительство страны получает до 80 процентов дохода от продаж Debswana в виде дивидендов, роялти и налогов.

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Тэги: Африка, алмазы, Ботсвана
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