В Ботсване нашли один из крупнейших в истории алмазов
Алмаз весом 1098 карат считается третьим по величине в мире. Ботсвана – ведущий производитель алмазов в Африке.
«Это самый большой алмаз, который обнаружила компания Debswana за свою более чем 50-летнюю историю. По нашим предварительным оценкам, это может быть третий крупнейший драгоценный камень в мире», – заявила исполняющая обязанности директора компании Линетт Армстронг.
Камень, найденный 1 июня, был показан в среду президенту Мокветси Масиси в столице страны Габороне.
Он не намного меньше второго по величине алмаза Леседи а Рона весом 1109 карат. Алмаз размером с теннисный мяч, обнаружен на руднике Каров, на северо-востоке Ботсваны, в 2015 году.
Крупнейшим алмазом, когда-либо обнаруженным в мире, был Куллинан весом 3106 карат, найденный в Южной Африке в 1905 году.
Ботсвана – ведущий производитель алмазов в Африке. Правительство страны получает до 80 процентов дохода от продаж Debswana в виде дивидендов, роялти и налогов.
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