УЕФА просит футболистов не прятать бутылки от спонсоров Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к 24 командам на Евро-2020 с просьбой не прятать спонсорские бутылки во время пресс-конференций.
Все началось с того, что Криштиану Роналду заменил бутылки с Coca-Cola на воду другого бренда.
В УЕФА отметили, что бутылки от спонсоров специально располагают на столах во время пресс-конференций и попросили их не прятать. Такая просьба стала реакцией на действия трех футболистов: Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэля Локателли.
В течение недели они все прятали спонсорские бутылки с напитками из поля зрения камер, когда начинались пресс-конференции с их участием. В Союзе отметили, что эта ситуация важна, так как «доходы компаний-спонсоров важны для турнира и европейского футбола».
Новости по теме
В 2018 году российский арбитр работал на матче Лиги Европы между французским клубом «Бордо» и латвийским «Вентспилсом».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прогнозирует, что потери клубов за два последних сезона на фоне пандемии коронавируса составят 8,7 млрд евро.
Эти клубы до сих пор остаются в проекте европейской Суперлиги. Суперлигу с участием 12 команд создали 19 апреля.