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08:21 18 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

УЕФА просит футболистов не прятать бутылки от спонсоров Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к 24 командам на Евро-2020 с просьбой не прятать спонсорские бутылки во время пресс-конференций.

Все началось с того, что Криштиану Роналду заменил бутылки с Coca-Cola на воду другого бренда.

В УЕФА отметили, что бутылки от спонсоров специально располагают на столах во время пресс-конференций и попросили их не прятать. Такая просьба стала реакцией на действия трех футболистов: Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэля Локателли.

В течение недели они все прятали спонсорские бутылки с напитками из поля зрения камер, когда начинались пресс-конференции с их участием. В Союзе отметили, что эта ситуация важна, так как «доходы компаний-спонсоров важны для турнира и европейского футбола».

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Тэги: футбол, УЕФА
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