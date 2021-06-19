Российский самолет не смог сесть в Симферополе из-за бродячих собак

Пассажирский самолет Airbus из Москвы не смог приземлиться в оккупированном Симферополе с первого раза из-за животных на взлетно-посадочной полосе.

«Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно – бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, заходившего на посадку. Было принято решение об уходе на второй круг», – сообщил »Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

По его словам, сотрудникам аэродрома пришлось прогнать собак, после чего самолет благополучно приземлился.

На борту лайнера находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.

Тэги: самолет, Симферополь, бродячие собаки