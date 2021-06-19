В Москве рекордное количество новых случаев COVID-19

По данным оперативного штаба местной мэрии, за последние сутки в столице России было выявлено 9 056 новых случаев COVID-19.

Предыдущим максимумом прироста больных в Москве было 8 203 человека за сутки 24 декабря.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений связаны с новым штаммом Дельта («индийским»).

«Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19, и еле-еле успеваем», – цитирует Собянина «Первый канал».

В целом по России за прошедшие сутки обнаружили 17 051 новый случай коронавируса.

С 12 июня из-за стремительного роста числа больных в Москве закрыты фуд-корты в торговых центрах, ресторанам и кафе запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 29 июня.

16 июня власти Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также чиновников.

Тэги: Москва, коронавирус