В Минфине рассказали о кредитах по госгарантиям

По сумме выданных кредитов лидирует Киев – 343 млн грн, за ним идут Львовская (206 млн грн) и Киевская (191 млн грн) области.

На 1 июня 2021 года десять банков выдали 1570 кредитов по госгарантиям на портфельной основе на 3,265 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в воскресенье, 20 июня

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1538 млн гривен. Это около 39% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3930 млн грн).

Только в мае 2021 года микро-, малому и среднему бизнесу было выдано 297 кредитов на 778 млн грн с обязательством по долгу в 372 млн грн.

В течение первых четырех месяцев функционирования программы АО КБ Приватбанк полностью исчерпало лимит гарантий, выдав 936 кредитов на общую сумму 852 млн грн.

По сумме выданных кредитов лидируют Киев – 343 млн грн, Львовская область – 206 млн грн и Киевская область – 191 млн грн.

Наконец, по виду экономической деятельности больше всего кредитов выдали в сфере сельского хозяйства (1077), оптовой и розничной торговли (933) и перерабатывающей промышленности (745).

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