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12:00 21 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

CША готовят новые санкции против России

Дополнительные санкции введут из-за отравления Навального, но только когда США смогут гарантировать, что они направлены «на правильные цели».

Белый дом готовит дополнительные санкции против России из-за отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает CNN в воскресенье, 20 июня.

«Мы готовим еще один пакет санкций в связи с этим случаем. Мы все время давали понять, что не будем воздерживаться от реагирования – будь это инцидент с Solar Winds (масштабная кибератака через программное обеспечение компании – Ред.), или вмешательство в выборы, или дело Навального, если речь идет об ответе на вредительскую деятельность России», – сказал Салливан.

По его словам, санкции будут введены тогда, когда в США смогут гарантировать, что они направлены «на правильные цели».

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Тэги: санкции, США, Навальный, рф
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