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13:09 21 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Алабаму обрушился тропический шторм

Из-за шторма в Алабаме столкнулись два автомобиля – погибли десять человек, из которых девятеро – дети.

В США на штат Алабама обрушился тропический шторм – погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает USA Today в воскресенье, 20 июня.

Шторм Клодетт бушует уже несколько дней и затопил части юго-востока США, двигаясь к Атлантическому побережью.

В Алабаме десять человек, включая девять детей, погибли в результате столкновения двух автомобилей. Также 24-летний отец и его трехлетний сын погибли в своем доме, когда на него упало дерево.

Ливни привели к масштабным наводнениям, эвакуации людей и затруднению движения автотранспорта.

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Тэги: жертвы, алабама, тропический шторм
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