На Алабаму обрушился тропический шторм
Из-за шторма в Алабаме столкнулись два автомобиля – погибли десять человек, из которых девятеро – дети.
В США на штат Алабама обрушился тропический шторм – погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает USA Today в воскресенье, 20 июня.
Шторм Клодетт бушует уже несколько дней и затопил части юго-востока США, двигаясь к Атлантическому побережью.
В Алабаме десять человек, включая девять детей, погибли в результате столкновения двух автомобилей. Также 24-летний отец и его трехлетний сын погибли в своем доме, когда на него упало дерево.
Ливни привели к масштабным наводнениям, эвакуации людей и затруднению движения автотранспорта.
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