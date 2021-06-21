Кулеба обвинил НАТО в бездействии

С 2008 года альянс не сделал ничего для членства Украины, заявил министр и попросил дать Украине четкий список необходимых реформ.

С момента Бухарестского саммита НАТО 2008 года альянс не сделал ничего для вступления Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu в воскресенье, 20 июня.

«Еще в 2008 году Альянс в Бухаресте очень четко заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО. И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий по членству. С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения», – сказал Кулеба.

Министр также попросил НАТО дать Украине четкий список реформ, необходимых для членства.

«Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. Итак, мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас», – подытожил глава МИД.

Тэги: Украина, НАТО, мид, альянс, Кулеба