Украина анонсировала ЗСТ с Турцией

«Политическая воля есть со стороны обеих стран», заключение соглашения неизбежно, заявил Кулеба.

Украина и Турция находятся в шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам дипломатического форума в Анталии, пишет Укринформ 21 июня.

«Мы должны согласовать по торговым позициям, что очень чувствительно для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки», – рассказал Кулеба.

По его словам, это самый трудный шаг для Украины и Турции при создании зоны свободной торговли.

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Министр отметил, что «политическая воля есть со стороны обеих стран» и назвал заключение соглашения неизбежным.

При этом он отметил, что государства должны соблюсти баланс интересов, для чего их экспертам необходимо достичь согласия. Министр также заверил, что подписание договора компенсирует странам все взаимные уступки.

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