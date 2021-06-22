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Главная » Украина » Спорт
00:23 22 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Украины еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Евро-2020

Нидерланды и Австрия проходят в плей-офф, а Украина будет ждать окончания остальных матчей третьего круга.

Сборная Украины по футболу в последнем матче группового турнира Евро-2020 проиграла Австрии со счетом 0:1 и заняла третье место в группе C.

Встреча состоялась на стадионе «Националь» в Бухаресте.

Единственный гол на 21-й минуте забил полузащитник Кристоф Баумгартнер, играющий в немецком «Хоффенхайме».

В параллельной игре Нидерланды спокойно расправились с Северной Македонией, забив ей три мяча.

Нидерланды и Австрия проходят в плей-офф, а Украина будет ждать окончания остальных матчей третьего круга. Шансы на выход в 1/8 остаются, но невысокие.

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Тэги: сборная Украины, футбол, Евро-2020
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